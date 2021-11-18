Гайдукевич: не стоит путать оппозицию с пятой колонной и предателями

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не стоит путать оппозицию с пятой колонной и предателями. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Радикальная оппозиция возбудилась от слов президента России о том, что между оппозицией и властью Беларуси должен быть диалог. Конечно, должен быть и будет. Но не путайте оппозицию с пятой колонной и предателями. Никогда никакого диалога, разговоров с предателями, людьми, которые продали свою Родину за 3 цента, не было и не будет", - сказал депутат.

По его словам, нужно развивать свою политическую систему, не бывает страны с одной точкой зрения. "Посмотрите на Государственную думу в России - 5 партий, 5 фракций, они могут спорить между собой сколько угодно, но вместе, плечом к плечу отстаивают национальные интересы России. Вместе борются против тех, кто вводит санкции, против тех, кто пытается поставить Россию на колени. Вот, что такое оппозиция. А те, кто годами финансировался из-за рубежа, те, кто годами сидел и слушал указания польского или литовского посла, посла США и исходя из этого выстраивал политику своих политических партий, это не оппозиция, - убежден Олег Гайдукевич. - С этой оппозицией надо закончить раз и навсегда. Все эти политические партии должны быть ликвидированы. Но пустым политическое поле не должно быть. Мы должны его развивать и будем это делать, иного пути нет".-0-