Гайдукевич: некоторые кандидаты политикой занимаются в Facebook, только там они и могут выиграть выборы

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые претенденты на пост Президента умеют заниматься политикой лишь в Facebook и только там могут выиграть выборы. Такое мнение в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" выразил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сообщает БЕЛТА.

Участники передачи обсудили опубликованный недавно в интернете свежий рейтинг Президента Беларуси Александра Лукашенко. По исследованиям Оперативно-аналитического центра, когда в стране началась борьба с коронавирусом, рейтинг главы государства немного упал, однако в последние месяцы он стал выравниваться и сейчас составляет 76%.

"Нас пытались в интернете убедить сказками о том, что у вылезшего из-под дивана человека или три года прячущегося после того, как его выкинули с должности (он где-то там ездил, прятался, о политике вообще не говорил и вдруг, проснувшись в один день, сказал, что будет бороться за пост Президента), будет сумасшедший рейтинг. Ты три года должен с людьми встречаться, чтобы тебя узнали, чтобы люди вообще фамилию твою выучили! А они считают, что в Facebook выиграют выборы. Вот они в Facebook выиграют их сами себе, сами инаугурируют себя и в Facebook будут дальше править. Это же не в первый раз - они десятилетиями в Facebook политикой занимаются", - заявил Олег Гайдукевич.

По мнению директора - главного редактора издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрия Жука, рейтинг Александра Лукашенко вырос после падения благодаря тому, что власть придерживалась взятому ранее курсу в борьбе с пандемией и прилагала все усилия для преодоления этой проблемы. "Мы не стали колебаться, шататься, метаться, а довели до конца то, что задумали", - заметил он.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов обратил внимание, что в период обострения пандемии определенные слои населения в Беларуси начали паниковать и во всем обвинять власть, в то же время в других государствах, наоборот, росла популярность принятых в Беларуси мер и, соответственно, Президента. "Не надо закрывать здоровых людей дома - это понятно врачу и любому нормальному человеку. Надо изолировать больных или тех, кто в первом кругу. И именно тогда, может быть, здравомыслящие люди поняли, что, наверное, есть разумное в том, что делается и говорится в Беларуси", - предположил руководитель телерадиокомпании.-0-