Гайдукевич: никакого прощения и разговоров с террористами быть не может

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакого прощения и разговоров с террористами быть не может. Об этом в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" заявил депутат Палаты Представителей, руководитель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакого прощения быть не может и с террористами разговоров в нашей стане не может быть никаких. Ни одна страна мира, которая начала заигрывать с терроризмом и экстремизмом, ничего не получила, кроме еще большего ухудшения ситуации. Не может быть диалога с преступником. Диалог может быть с нормальным человеком. Никогда в стране не будет людей с одной точкой зрения, одними взглядами. Вот с ними надо вести диалог. Разные партии, разные идеологии. Но с террористами, преступниками диалога быть не может и не будет", - подчеркнул парламентарий.

Он не исключил, что в законодательном плане с учетом текущей обстановки и последних событий могут быть приняты те или иные изменения в области работы правоохранителей.

"Слава богу, что в стране сильные спецслужбы. За это спасибо", - сказал Олег Гайдукевич.

"Я как депутат и большинство моих коллег готовы поддержать любое предложение правоохранительных органов. Более того, мы сними работаем в тесном контакте и прямо сейчас ведем консультации по тем моментам, где в законодательстве еще надо внести изменения. У нас в понедельник открывается сессия. Выносится ряд законопроектов и контакт со спецслужбами у нас прямой. Мы можем оперативно вносить любые поправки в законодательство", - сказал депутат.

Он уверен, что понимание по соответствующим вопросам в парламенте быстрой найдется, и этому в том числе способствовали сами оппоненты власти. "Наши беглые змагары и радикалы сделали все для этого. В парламенте сейчас споров по этому моменту не бывает. Потому что каждый сейчас понимает, что от этого зависит судьба и его лично, и его семьи, и страны, и всего народа. И они готовы поддержать любой момент, в том числе и я, чтобы укрепить работу наших спецслужб", - заверил Олег Гайдукевич.

Наряду с этим он отметил, что в целом в Беларуси уже имеется хорошее законодательство, многое сделано, и сейчас необходимо работать точечно. Один из законопроектов, который в ближайшее время будут рассматривать депутаты, касается уголовной и административной ответственности за призывы к санкциями. Депутат также по прежнему настаивает, что в Беларуси нужен закон об иностранных агентах. "Считаю, что мы должны его принять. Он нужен нам. Лишним он не будет. Особенно в сфере СМИ. В конце концов, наши граждане должны знать. Если что-то вещает и финансируется из-за рубежа, пусть будет заставка, что это иностранный агент. Почему нет, если у нас это средство информации пытается влиять на умы граждан", - сказал депутат.-0-