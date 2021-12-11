Гайдукевич: никакого раскулачивания бизнеса в Беларуси не будет

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никакого раскулачивания бизнеса в Беларуси не будет. Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Никакого раскулачивания бизнеса не будет. Частный бизнес доложен быть и нужен", - подчеркнул политик.

По его словам, речь в первую очередь ведется о том, что в сфере частного бизнеса не должно быть серых зон.

Что касается налогового законодательства и обсуждаемых изменений, парламентарий обратил внимание на два направления, по которым это делается. С одной стороны, будет ужесточаться законодательство в части уклонения от уплаты налогов, попыток вывода средств за рубеж, выплаты зарплат в конвертах. С другой стороны, ведется речь о либерализации налогового законодательства, в первую очередь в части его упрощения, устранения излишней забюрократизированности и волокиты.

"Самое страшное наказание должно быть за попытки вывести деньги за рубеж", - подчеркнул Олег Гайдукевич.

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