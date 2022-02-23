Гайдукевич: никогда Беларусь союзников не предавала и не предаст, мы делаем друг друга сильнее

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никогда Беларусь своих союзников не предавала и не предаст, заявил корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, комментируя выступление Президента на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

"Меня вчера очень тронула речь Президента. Первое, что я понял, - Президент подтвердил то, что мы все и так знаем: никогда Беларусь своих союзников не предавала и не предаст. Все, кто мечтал, что нас оторвут от России, от союза, что мы будем вести себя как-то по-другому, - ошиблись. Мы не предавали Россию ни в 1990-е годы, ни в 2000-е. С момента, как Александр Лукашенко стал Президентом, - никогда. И политика наша направлена на укрепление Союзного государства. Мы понимаем, что союз с Россией укрепляет государственность не только Беларуси, но и России. Мы делаем друг друга сильнее", - сказал Олег Гайдукевич.

По его словам, второй важный момент, что Беларусь всегда будет поддерживать людей в погонах. "Страна, которая не поддерживает силовой блок, офицеров, не имеет будущего. Мы поддерживаем и гордимся ими. У нас была недавно годовщина вывода войск из Афганистана. Мы гордимся нашими офицерами, солдатами и сержантами, воевавшими там. Мы не повторим позора начала 1990-х, когда хотели наши подвиги, в том числе по интернациональному долгу, как-то нивелировать, - подчеркнул депутат. - И третье, вопросам национальной безопасности будет уделено огромное внимание. И самое главное, чтобы женщины, дети и старики не боялись - мы сохраним мир в стране. Беларусь никогда никому не угрожала, Беларусь никогда не была источником военных конфликтов, нестабильности, и сейчас Беларусь вместе с Россией делает все, чтобы никогда не было войны в Европе. Мы всегда Европу спасали - об этом сказал вчера Президент. Речь его была честной и откровенной".-0-