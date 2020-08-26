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26 августа 2020, 10:10

Гайдукевич: никто не должен указывать Беларуси, как и что делать

Олег Гайдукевич. Фото из архива
Олег Гайдукевич. Фото из архива

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никто не должен указывать Беларуси, как и что делать. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, сообщает БЕЛТА.

"Все проблемы, которые есть в стране, мы должны решать только сами, потому что никто никогда о нас заботиться не будет. В ряде стран, к сожалению, идет открытое вмешательство во внутренние дела Беларуси. Это недопустимо - никто не должен нам указывать, как и что делать. Мы должны сами делать все для консолидации людей, - сказал Олег Гайдукевич. - Я сам человек с альтернативной точкой зрения, такая точка зрения должна быть. Если все будут придерживаться одного мнения, страна не будет развиваться. Мы все должны решать через внутринациональный диалог, но без посредников. Для решения наших внутриполитических вопросов они нам не нужны".

Парламентарий отметил, что недопустимы финансирование и открытая поддержка любых политических сил извне, давление на страну. "Сразу понятно, что отстаиваться будут интересы не нашей страны, а тех, кто за это платит. Мы прекрасно знаем, что за этим стоит только геополитика и больше ничего, потому что все действуют исключительно в своих национальных интересах. Активность на наших западных границах ни к чему хорошему не ведет - это эскалация. Естественно, мы не только внутри страны, но и как член Союзного государства, ОДКБ будем реагировать на то, что возле наших границ идет наращивание сил. Здесь должна быть сильной наша армия - в таком случае никакого конфликта не будет. Текущая ситуация показала, что есть и настоящие союзники: например, позиция России для меня наиболее честная. Россия говорит, что она никогда не будет вмешиваться в наши внутренние дела, и предостерегает от этого другие страны", - добавил он.-0-

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