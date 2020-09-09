Гайдукевич: нужно увести людей с улиц и вернуть в нормальный политический процесс

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все происходящее в стране должно находиться в правовых рамках, а люди - вернуться в нормальный политический процесс, без уличных акций. Уверенность в этом высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич в эфире программы "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Политик считает, что в Беларуси в последние месяцы началась активная политическая жизнь, однако она пришла в агрессивной, деструктивной форме.

Основная ответственность, по мнению Олега Гайдукевича, на тех, кто призывает людей выходить на улицы. "Есть в происходящем вина политиков, которые заводят людей, прикрываются ими и при этом не берут на себя ответственность, а сами пользуются ситуаций, которые нацеливали людей именно на это в начале избирательной кампании. Они изначально говорили, что судьба страны должна решаться на улице", - заявил он.

"Сейчас важно, чтобы все, что происходит в нашей стране, происходило исключительно в конституционном, правовом ключе. Не улица должна решать судьбу страны, а только Конституция и закон, - подчеркнул депутат. - Надо людей ввести в нормальный политический процесс. Нет страны, где на улице что-то хорошо решилось. Нет хороших, мирных революций".

Олег Гайдукевич также обратил внимание на сильное влияние извне на ситуацию в Беларуси и упомянул пример поведения Украины, политики которой, поддавшись внешнему давлению, объявили о разрыве отношений с Беларусью. "Это доказывает главное: никто не переживает ни за какую демократию, свободу в нашей стране. Их интересуют только собственный геополитический интерес, национальные интересы. Любой белорусский политик, бегающий по Европе, льющий слезы и жалующийся на то, как ему плохо живется, никогда не отстаивал и не будет отстаивать интересы страны", - подытожил он.-0-