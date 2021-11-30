Гайдукевич о помощи Германии курдам: вы уничтожили страну и дали за это по 140 евро

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уничтожили страну и дали за это по 140 евро. Об этом сказал, комментируя информацию о планах немецкого Красного Креста выделить для беженцев 143 тыс. евро, депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич корреспонденту БЕЛТА.

"Германия выделила 143 тыс. евро помощи для беженцев, которые находятся на белорусско-польской границе. Какой цинизм! Один миллион человек погиб в Ираке с момента вторжения в эту страну войск НАТО, в том числе немецких и польских, незаконного вторжения, вопреки резолюции ООН. Эта страна была просто уничтожена", - сказал депутат.

По его словам, к "результатам" этой агрессии еще нужно добавить миллионы беженцев, миллионы разрушенных семей, униженную страну. А также обманутых курдов, которым обещали свое государство. "Вместо этого им сейчас дали по 140 евро. Вы уничтожили страну и дали за это по 140 евро. А сколько миллионов евро в это время выделяется для российской и белорусской оппозиции якобы для борьбы за демократию. Так и в Ирак вы шли установить демократию. Вместо этого миллионы смертей. И в Украине вместо демократии - разрушенная страна. Ложь и обман!" - подытожил Олег Гайдукевич. -0-