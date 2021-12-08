Гайдукевич о продовольственном эмбарго в ответ на санкции: абсолютно правильное и адекватное решение

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о введении продовольственного эмбарго на ряд западных товаров в ответ на санкции - абсолютно правильное и адекватное. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Правительство Беларуси ввело ответные санкции на пятый пакет санкций ЕС. Выбрали очень правильное направление - продовольственное эмбарго товаров из стран ЕС, США и тех государств, которые ведут санкционную политику в отношении нашей страны. Мы не идем по пути Литвы, которая каждым пакетом санкций, каждым свои заявлением "стреляет" себе в ногу, смеша весь мир, работая против интересов собственного народа", - отметил депутат.

По его словам, Беларусь поступает рационально, более того, продовольственное эмбарго можно и нужно было вводить и без санкций. "Мы в состоянии накормить свой народ. Нам не нужна некачественная продукция из Европейского союза, которую уже некуда продавать. Вся Европа мечтает попасть на рынки России и Беларуси. Квотирование, бунты фермеров - все мы это прекрасно помним, - сказал Олег Гайдукевич. - Европе некуда продавать свое продовольствие, поэтому решение белорусского правительства абсолютно правильное и адекватное. Более того, я считаю, после отмены санкций нам не надо возвращаться к покупке продовольствия в Европе. Но и нашим производителям по многим позициям надо работать по-новому. Надеюсь, в белорусских гипермакетах мы будем видеть свои овощи и фрукты, нашу качественную продукцию на первых полках". -0-