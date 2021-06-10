Гайдукевич о санкциях: нашу страну на колени не поставят

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нашу страну на колени не поставят, заявил сегодня журналистам депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы это видели и год назад. И никто никогда не думал о людях из тех, кто призывал к санкциям, или из тех, кто на Западе пекся якобы о демократии и свободе в нашей стране, - сказал Олег Гайдукевич. - Запад и все страны, которые больше всех кричат о демократии и свободе, больше всего пекутся о своих геополитических интересах, о своих интересах в нашей стране. А те, кто бегает по заграницам, ползает по кабинетам, унижаясь, потеряв всякое достоинство, призывает уничтожить собственную страну и сделать ей хуже, - с ними все более чем понятно".

Сегодня депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси. "Это говорит о том, что мы не позволим, чтобы нашу страну ставили на колени. В этом призыве, который мы опубликовали, нет просьб. Мы ни перед кем унижаться не будем, мы просто говорим, что нашу страну на колени не поставят", - подчеркнул парламентарий.

Олег Гайдукевич отметил, что налицо двойные стандарты. "Они говорили, что спорт вне политики и пишут: давайте Беларусь отстраним от Олимпиады. За что должны страдать белорусские спортсмены? Вы говорите: народ простой от санкций страдать не будет, а при этом говорите о введении секторальных экономических санкций в отношении конкретных предприятий, там, где работают тысячи белорусов - люди, которые обеспечивают в том числе экономическую безопасность Европейского союза. Вы говорите, что нет двойных стандартов, и вы хотите отключить Беларусь от системы Swift. Вы говорите о демократии и свободе, но делаете выводы, не дождавшись даже никакого расследования. Вам не нужны никакие расследования, вы просто хотите заставить Беларусь выполнять вашу волю, поставить ее на колени, заставить поменять свой политический выбор, чтобы не народ избирал своего Президента и власть, а чтобы вы говорили, кто у нас будет руководить. Но этого никогда не будет. Беларусь на колени не встанет, - заявил он. - Но а те, кто призывает к санкциям, - это люди, потерявшие не только совесть. Они потеряли уважение, наверное, даже у тех людей, которые имеют альтернативную точку зрения. Потому что мы можем иметь разные взгляды, мы можем придерживаться разных идеологий, но предавать свою страну - это самое последнее, что только можно сделать. И сегодня мировая общественность должна знать, что идет нарушение всех международных договоров, всех международных стандартов, которые существуют на сегодня в мире. И молчать об этом мы не будем".-0-