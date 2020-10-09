Гайдукевич: от последствий цветных революций всегда страдают простые люди

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От последствий цветных революций всегда страдают простые люди. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Валерий Гайдукевич, комментируя ситуацию в Кыргызстане после парламентских выборов.

"В Кыргызстане существует клановость и поэтому, когда какой-то клан у власти, его представители занимают руководящие посты. Я был сам участником ошских событий в 1990 году, когда были очень серьезные столкновения между узбеками и кыргызами. В Кыргызстане клановость была, есть и будет. Сколько бы там ни избиралось Президентов. Один пришел к власти, другой сразу становится врагом. Как правило, все бывшие президенты живут за границей, либо, как последний - был арестован и сидел в тюрьме. Трудно сказать, как там навести порядок и когда они смогут между собой договориться", - сказал Валерий Гайдукевич.

По его словам, власть Кыргызстана не показала свою решительность, что позволило бы управлять ситуацией. "Площадь - это не то место, где нужно выяснять отношения. Люди, которые выходят на улицы, управляются конкретными силами, которые преследуют только свои интересы. А в итоге страдают простые люди, - отметил сенатор. - При этом власть всегда должна брать на себя ответственность и делать все для блага большинства, а не какой-то определенной группы людей".-0-