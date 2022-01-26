Гайдукевич: Польшу и Прибалтику превратили в полностью контролируемый регион

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польшу и Прибалтику превратили в полностью контролируемый регион. Такое мнение высказал в программе "Объективно" на телеканале ОНТ депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, сообщает БЕЛТА.

Политик обратил внимание, что у Соединенных Штатов Америки в Европе есть две "игрушки" - Польша и Литва. Сегодня из этих стран звучит самая воинственная риторика.

"Вот оно, пресловутое прибалтийское и польское "чудо". Все деньги из Америки туда уходили для одного: чтобы это был полностью контролируемый геополитический регион, который в нужный момент вел бы себя так, как они себя сейчас ведут", - отметил Олег Гайдукевич.-0-