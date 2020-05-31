Гайдукевич: самое главное сейчас - сохранить единство страны

31 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Самое главное сейчас - сохранить страну, ее единство. Такое мнение высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Олег Гайдукевич выразил убежденность, "что самое главное сейчас сохранить страну, единство перед теми вызовами, которые у нас есть". "Это не только пандемия коронавируса, экономической ситуация в регионе. Это все вместе и геополитика, и экономика, и социальные вопросы", - добавил он.

Парламентарий, по его словам, в самом начале избирательной кампании увидел, что дискуссии со стороны некоторых ее участников не будет. "Будет желание одного - любой ценой поменять власть, а потом, мол, разберемся", - констатировал он.-0-