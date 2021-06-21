Гайдукевич: санкции сделают страну сильнее

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции сделают страну сильнее, другого пути у нас нет. Такое мнение в своем Telegram-канале опубликовал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"По предварительной информации, решением ЕС я включен в список лиц, в отношении которых введены санкции. Я не чиновник, я лидер крупнейшей политической партии и депутат Палаты представителей, имеющий свою точку зрения. Именно за мою точку зрения, за мои высказывания, взгляды, убеждения я включен в санкционный список. Это все, что надо знать о демократии и свободе, в понимании европейских чиновников", - отметил депутат.

В этой связи политик пообещал, что как депутат парламента и лидер Либерально-демократической партии он продолжит отстаивать национальные интересы везде, в том числе и в Европе.

"Я буду выступать еще больше и, если понадобится, еще жестче. Я никогда не предавал и никогда не предам свою страну. Я всегда буду защищать конституционный строй Беларуси. Я всегда буду против решения судьбы страны на улицах. Я никогда не поддержу любые антиконституционные действия. Я всегда выступал и буду жестко выступать против тех, кто продал свою страну, сидя в гостиницах Польши и Литвы, ползая по европейских кабинетам, призывая к введению санкций в отношении своей страны и народа. Всех, кто живет за гранты и подачки. Всех, кто поставил свои амбиции выше судьбы страны, - подчеркнул Олег Гайдукевич. - И еще! О санкциях в целом. Я убежден, что они сделают страну сильнее, другого пути у нас нет. Символично, что санкции ввели 21 июня за день до трагической и святой даты для нашей страны. Ну чем все закончилось - мы помним".-0-