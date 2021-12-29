Гайдукевич: США хотят чужими руками развязать войну в Европе

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки хотят чужими руками развязать войну в Европе. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"История повторяется, ничего не поменялось: на протяжении десятилетий Соединенные Штаты Америки чужими руками хотят вести войну", - отметил Олег Гайдукевич.

Он убежден, что Америка заинтересована в вооруженном конфликте на белорусских и украинских границах, чтобы создать очаг нестабильности и ослабить Европу и Россию. "Украинцы хотят войны? Упаси господь, какая Украина хочет войны (мы не берем бандеровцев, националистов, которых можно победить за один час). Европа готова к войне, старые страны Евросоюза? Никогда в жизни. Посмотрите на европейцев, министров обороны некоторых европейских стран - какая война?" - спросил политик.

"Соединенным Штатам Америки сильный Европейский союз не нужен. Им нужен слабый Европейский союз. Чтобы там было больше таких стран, как Польша, Литва, которые не имеют суверенитета и исполняют все, что они требуют", - обратил внимание депутат.-0-