Гайдукевич: то, что происходит в Казахстане, имеет отношение и к нам

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Казахстане касаются всех стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Такое мнение высказал в эфире программы "Наши новости" на телеканале ОНТ депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, комментируя решение об отправке белорусских военных в составе Миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

"Казахстан наш партнер, поэтому - первое, что мы должны понимать: то, что там происходит, имеет отношение и к нам. Потому что гибридная война идет в отношении и России, и Беларуси. Вот Казахстан подключили. Об этом, кстати, наш Президент предупреждал партнеров по ЕАЭС и ОДКБ совсем недавно", - заметил парламентарий.

"Безусловно, мы будем действовать в рамках Устава ОДКБ, в рамках закона. Мы обязаны помогать, потому что для этого ОДКБ и создана, это организация коллективной безопасности. Мы должны защищать друг друга. Когда один из наших партнеров находится в опасности потери государственности, когда убивают мирных людей, полицию, жгут административные здания, больницы - мы будем на это просто смотреть, когда у нашего союзника по ОДКБ это происходит? Завтра к нам придут, послезавтра в Россию. И мы также обратимся, и они также придут нам на помощь", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что ОДКБ - жизнеспособная структура, которая может выполнять поставленную задачу. "Но самое главное: те, кто на Западе сейчас мечтает развязать войну, военным путем нас к чему-то принудить, наверное, сейчас увидят, что такое ОДКБ и на что она способна, и что мы в состоянии договориться и принять правильное решение", - резюмировал Олег Гайдукевич.-0-