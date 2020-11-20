Гайдукевич: условия содержания в ЛТП будут строже для тех, кто направляется туда повторно

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Условия содержания в ЛТП будут строже для тех, кто направляется туда повторно, заявил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Валерий Гайдукевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Такая норма предусмотрена в законопроекте "Об изменении Закона Республики Беларусь "О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них", который включен сегодня в повестку дня заседания четвертой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.

"Вводится новое понятие - категория трудоспособных граждан, которые ведут асоциальный образ жизни. Теперь процесс их направления в ЛТП станет проще. Вторая новация - разделение людей на тех, кто впервые помещен в ЛТП - у них будет один образ содержания. Для тех, кто уже повторно или привлекался к уголовной ответственности, будут приняты более строгие меры для их возвращения к нормальной жизни", - сказал Валерий Гайдукевич.

Сенатор добавил, что законопроект прошел длительный процесс подготовки и обсуждений с участием всех заинтересованных.-0-