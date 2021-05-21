Гайдукевич: в Беларуси есть уникальная традиция совершать преступления, а потом прикрываться политикой

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть уникальная традиция совершать преступления, а потом прикрываться политикой. На это обратил внимание депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, комментируя уголовное дело против должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"У нас уникальная традиция в Беларуси и вообще на постсоветском пространстве: совершай уголовные преступления, а потом прикрывайся политикой. Я приведу исторический экскурс, чтобы вы понимали, что это у нас не в первый раз. Козулин: наворовал в БГУ (я прекрасно помню эту ситуацию), выгнали - сразу оппозиционер и участник президентской кампании. Некляев: куча проблем в Союзе писателей, выгнали, опять - оппозиция, участник президентской кампании", - отметил Олег Гайдукевич.

Депутат также напомнил о последних президентских выборах в Беларуси: "Бабарико знает, что будет возбуждено уголовное дело: огромные махинации. Как прикрыть все это - надо идти в политику, поучаствовать в выборах. Цепкало: выгнали с должности, потом всплыли факты коррупции. Что надо делать? Идти в политику".

Говоря о деятельности ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", Олег Гайдукевич заметил, что конкретные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности не надо связывать с политикой. "Насколько все это двулично, - заявил он. - Если ты хочешь быть оппозиционным человеком, будь кристально чист".-0-