Гайдукевич: война в регионе не полыхает только из-за взвешенной позиции Беларуси и России

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Война в регионе не полыхает только из-за взвешенной позиции Беларуси и России. Об этом заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Война не полыхает только из-за Беларуси и России, нашей взвешенной позиции", - сказал Олег Гайдукевич.

Депутат отметил, что Польша и Украина постоянно придумывают провокации против Беларуси: то польский пограничник нарушит госграницу, то украинский беспилотник залетит на территорию Беларуси.

"Они все делают, чтобы спровоцировать белорусов на какие-то ответные действия. То, что война не полыхает, это наша заслуга. Мы сейчас всю Европу храним от войны, потому что не поддаемся на провокации", - еще раз подчеркнул политик.-0-