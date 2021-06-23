Гайдукевич: выступление Президента в Бресте - это честный ответ народа тем, кто принимает санкции

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступление Президента в Брестской крепости - это честный и предельно понятный ответ от всего белорусского народа тем, кто принимает новые санкции в отношении Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"Выступление Президента в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" - это честный, откровенный и предельно понятный ответ от всего белорусского народа тем, кто принимает новые санкции в отношении Беларуси вопреки всем нормам международного права, вопреки здравому смыслу и вопреки той роли, которую Беларусь играла и играет все годы для европейской безопасности, делая это с одной целью - поставить страну на колени, - отметил депутат. - Заставить ее отказаться от своей самостоятельной внешней и внутренней политики. И этот ответ - от всего народа, озвученный Президентом, прозвучал символически в цитадели, которую должна чтить вся Европа. Именно в Брестской крепости у многих руководителей вермахта тогда, в июне 1941 года, пришло понимание, что Советский Союз не победить".

По словам Олега Гайдукевича, именно тогда советские солдаты и офицеры приняли первый бой за безопасность и независимость, мир и стабильность всей современной Европы.

"Беларусь - это колыбель европейских ценностей. Об этом должны помнить на Западе! Выступление Президента - это ответ всему миру и каждому белорусу. Беларусь была, есть и будет суверенным, независимым государством", - заявил парламентарий.

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