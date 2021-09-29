Гайдукевич: западные центры после неудавшейся попытки госпереворота делают ставку на терроризм

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные центры после неудавшейся попытки госпереворота делают ставку на терроризм. Так корреспонденту БЕЛТА прокомментировал убийство сотрудника Комитета госбезопасности в Минске депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"Наглое и циничное убийство сотрудника КГБ говорит о том, что западные центры, которые планировали государственный переворот в стране, после неудавшейся революции делают ставку на терроризм, экстремизм и инструмент санкций. Санкции должны подстегнуть террористическую, экстремистскую деятельность, на их взгляд. И начинается финансирование этой деятельности. Все попытки покушений, убийств, оружие, которое находится в Беларуси, - уже доказано, что финансирование идет из-за рубежа. То есть ставка будет делаться на это, - сказал Олег Гайдукевич. - Я, как депутат парламента, зампредседателя комиссии по международным делам, как лидер партии, убежден, что должен быть жесткий ответ на это все. С террористами и экстремистами разговоров быть не должно никаких".

Депутат призвал сотрудников спецслужб беречь себя. "Вы спасаете страну. Делайте все, чтобы вы не погибали. Действуйте жестко. И мы должны привлечь к ответственности всех, кто находится за границей. Тех, кто на протяжении всего времени призывал к этому, финансировал, организовывал, - отметил он. - Парламент уже сделал первый шаг. Мы внесли законопроект об ответственности за санкции. Сейчас открывается осенняя сессия. Я убежден, что мы должны еще больше ужесточить ответственность. Мы не позволим, чтобы вот так убивали наших молодых ребят, героев, которые спасают нашу страну, поэтому самые жесткие меры должны быть. Я как депутат к этому призываю и убежден, что парламент, общество и весь народ это поддержит. Мы хотим жить в спокойной стране. Нас хотят вернуть в начало 90-х годов. Из нас хотят сделать Украину, Югославию. Мы этого не позволим".-0-