30 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Галерея безопасности открылась в Могилевской областной детской больнице. Накануне Нового года полезный и творческий подарок пациентам учреждения здравоохранения преподнесли сотрудники МЧС и учащиеся Могилевского колледжа искусств, сообщает БЕЛТА.

Галерея разместилась в фойе областной больницы: на стенах появились тематические мультипликационные сюжеты и надписи, которые учат детей правильному поведению в различных непредвиденных и опасных ситуациях. Экспозицию дополнила выставка рисунков "Безопасный Новый год", подготовленная силами юных пациентов. Такой способ донести до ребят правила безопасности доступен и очень эффективен, уверены медики и спасатели.

После открытия галереи ребят ждал еще один приятный сюрприз: первый заместитель начальника Могилевского городского отдела по ЧС Вячеслав Башаримов преподнес детям настольные игры, канцелярские принадлежности и тематическую продукцию ведомства. Поздравление стало частью республиканской благотворительной акции "Наши дети".

Не обошлось и без главного героя новогодних праздников - Деда Мороза, который эффектно появился в Галерее безопасности через окно. Дети порадовали его стихами и поздравлениями, а он их - сладкими подарками.-0-

Фото Могилевского областного УМЧС