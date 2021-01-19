Галерея "Университет культуры" проведет онлайн-лекцию по истории геральдических знаков

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная галерея "Университет культуры" 21 января проведет онлайн-лекцию "Геральдика: от истоков до становления", сообщили БЕЛТА организаторы.
"Изобретение и использование всякого рода знаков и символов свойственно человеку. Обычай избрания для себя или для своего рода и племени особого отличительного знака имеет очень глубокие корни и распространен повсюду в мире", - рассказали организаторы.
Лекцию прочитает научный сотрудник художественной галереи "Университет культуры" искусствовед Артем Довгун. Он расскажет об истории и причинах возникновения геральдических знаков, их трансформации, установлении геральдики как отдельной исторической дисциплины.
Посмотреть эфир можно будет в 17.00 на официальной странице учреждения в Instagram (@art.gallery_uk).
Геральдика - одна из важнейших вспомогательных исторических дисциплин, если шире - то один из существенных разделов исторического и общегуманитарного знания. Она прошла длительный путь развития от чисто прикладной отрасли практического характера до самостоятельной науки, владеющей собственными методами анализа исторических источников и имеющей солидную теоретическую основу и историографию.-0-