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Общество
19 марта 2020, 09:00

Гарантия качества и благородный вид: кухонные мойки из искусственного камня

Кухонные мойки из искусственного камня пришли в нашу жизнь сравнительно недавно. Но, судя по положительным отзывам, уже успели заслужить любовь своих хозяев. В чем плюсы сантехники из литьевого мрамора расскажет акционер завода по производству кухонных моек из искусственного камня ТМ Tubaqua Олег Новицкий.

- Олег Олегович, чем мойки из искусственного камня лучше изделий из других материалов?

- Такие мойки еще совсем недавно вызывали недоверие у потребителей, сегодня они считаются одним из лучших и надежных решений. Искусственный камень обладает рядом уникальных свойств, которые придают изделиям из него не только эстетичный внешний вид, но и превосходные характеристики. Кухонные мойки ТМ Tubaqua изготавливаются из литьевого мрамора. Три фракции мрамора обеспечивают максимальную прочность нашим изделиям. А дополнительная термообработка предотвращает деформацию мойки при эксплуатации.

Ну и, конечно, не последнюю роль играет цена. Несмотря на то, что по внешнему виду кухонные мойки из искусственного камня трудно отличить от натуральных, цена на них значительно ниже.

- Сложно ли ухаживать за мойками из искусственного камня?

- Уход за мойкой из искусственного камня прост и не требует специальных моющих средств. Достаточно мыть ее мягкой тряпочкой или губкой с жидким средством без использования металлических скребков и других абразивов.

Изделия ТМ Tubaqua покрыты защитным гелькоукатным слоем, благодаря которому у камня нет пористости, а значит, на поверхности не появится скользкий налет. Гелькоутный слой также препятствует загрязнениям и размножению бактерий. Соответственно, от мойки не будет неприятного запаха. Поверхность ее не впитывает жир, грязь, не поддается ультрафиолетовому излучению.

- Один из самых волнующих вопросов для любого покупателя: а какова гарантия на изделия из искусственного камня?

- Гарантия на кухонные мойки ТМ Tubaqua - 10 лет. Они практически не поддаются механическим повреждениям. Лабораторные исследования белорусского государственного предприятия "Институт НИИСМ" показали, что наша технология искусственного камня позволяет сохранять его цвет на протяжении 10 лет активной эксплуатации. Также были проведены испытания на термическую и химическую стойкость покрытия, стойкость к истиранию, ударную прочность - все параметры соответствуют требованиям ТНПА - технических нормативных правовых актов.

Даже если вдруг на изделии появились царапины или сколы, достаточно отполировать нужное место наждачной бумагой. А случайно отбитые кусочки искусственного камня легко приклеить обратно акриловым клеем.

- Для любой хозяйки не последнюю роль играет и внешний вид кухонной мойки…

- Конечно, мы всегда учитываем пожелания наших потребителей. В линейке выпускаемых моек ТМ Tubaqua 7 моделей в 7 цветах. Они изготавливаются круглыми, квадратными, угловыми, с одной либо двумя чашами, с дополнительным крылом либо без него. Качественная фрезеровка обеспечивает идеальное прилегание к столешнице. Эстетичный и дорогой внешний вид этих моек прекрасно дополняет стильные композитные столешницы, а всему интерьеру придает благородный вид. У нас вы точно сможете найти ту модель, которая идеально впишется в интерьер вашей кухни. Кухонные мойки из искусственного камня ТМTubaqua можно купить во многих местах продаж (магазины, интернет-магазины). Более детально ознакомиться с ассортиментом, заказать и купить мойку можно в интернет-магазине: https://24city.by/

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