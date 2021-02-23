Гармошка, каска, фляга - в МВД креативно поздравили мужчин с Днем защитников Отечества

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве внутренних дел сегодня с самого утра сотрудницы поздравляли с Днем защитников Отечества своих коллег-мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

На входе офицеров встречали девушки в форме военных лет. Под звуки "Смуглянки" и "Туч в голубом" скрипичного квартета они вручали каждому открытку в виде фронтового треугольника. В письме - искренние пожелания тем, кому дорога судьба нашей Родины и кто охраняет мир и спокойствие.

Желающие могли сфотографироваться на импровизированном привале. Гармошка, каска, фляга, шинель - и вот защитник готов к обороне и… фотосессии с боевыми подругами на добрую память. Министр внутренних дел Иван Кубраков от имени мужчин искренне поблагодарил женщин ведомства за такой приятный подарок и пожелал всем крепкого здоровья и успехов. "Сотрудники органов внутренних дел по роду своей деятельности являются защитниками: защитниками правопорядка, защитниками своих родных и близких, защитниками своего государства. Мы стоим на страже нашей Родины и в любой момент готовы ее защитить", - отметил министр.

Такое креативное поздравление сослуживцев организовали представительницы недавно созданного Союза женщин МВД. "В веренице трудных милицейских будней нам очень захотелось увидеть улыбки на лицах наших мужчин, таких заботливых и сильных, умных и отважных, подарить им прекрасное настроение. Думаю, наш сюрприз удался", - отметила председатель союза Ольга Чемоданова.-0-