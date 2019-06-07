Гашение марки к 100-летию системы здравоохранения и 60-летию РНПЦ онкологии состоялось в Минске

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония памятного гашения художественной почтовой марки "Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова. Жизнь стоит того, чтобы за нее бороться" состоялась в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Выпуск приурочен к 100-летию национальной системы здравоохранения и 60-летию РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова - ведущего онкологического и самого большого медицинского учреждения Беларуси. Центр является лауреатом международной премии "Европейское качество", премии Президента "За духовное возрождение".

Валерий Малашко

В основе марки - эмблема РНПЦ. Тираж - 40 тыс. Почтовая продукция выполнена на высоком полиграфическом уровне, с применением современных послепечатных технологий.

Почтовый выпуск подчеркивает значимость и востребованность одной из самых важных профессий во всем мире - профессии врача.

Министр здравоохранения Валерий Малашко в преддверии Дня медицинского работника (16 июня) пожелал сотрудникам РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова продолжать масштабные научные исследования, совершенствование оказания помощи онкологическим пациентам.-0-

Фото Оксаны Манчук