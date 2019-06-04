Гашение конверта к конференции Международной ассоциации прокуроров состоялось в Минске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония гашения художественного конверта, приуроченного к проведению региональной конференции Международной ассоциации прокуроров, состоялась в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии приняли участие генпрокурор Беларуси Александр Конюк, министр связи и информатизации Константин Шульган и президент Международной ассоциации прокуроров Герхард Ярош.

Президент Международной ассоциации прокуроров Герхард Ярош

Почтовый проект, состоящий из конверта и специального штемпеля, выпущен Министерством связи и информатизации.

Региональная конференция, которая проходит 3-6 июня, посвящена международному сотрудничеству в сфере противодействия преступности в эпоху глобальной цифровизации общества. Участниками стали в том числе заместители генеральных прокуроров Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Польши, России, Узбекистана. Запланированы выступления представителей органов прокуратуры, научного сообщества Азербайджана, Великобритании, Беларуси, Казахстана, Китая, России, Эстонии.

Как отметил в общении с журналистами генпрокурор Александр Конюк, проводить такую конференцию - большая честь, и Беларусь заслужила это право. Актуальность запланированных к обсуждению вопросов очевидна: вопросы киберпреступности, информационной безопасности сегодня очень насущны, количество таких преступлений растет.

По словам Герхарда Яроша, в будущем миллиарды долларов будут зарабатываться преступниками с помощью новых технологий, поэтому прокуроры должны быть готовы с этим бороться. Благодаря членству в ассоциации прокуроры могут обмениваться опытом, это также дает возможность завязать профессиональные контакты, чтобы в последующем облегчить работу на международной арене.

Организаторы мероприятия - Генеральная прокуратура Беларуси и Международная ассоциация прокуроров.

Единственная в мире организация прокуроров создана в 1995 году, в настоящее время в ней состоят более 180 организационных членов из более чем 170 стран со всех континентов, а также около 1,9 тыс. индивидуальных членов. Беларусь является полноправным членом этой ассоциации.-0-

Фото Рамиля Насибулина