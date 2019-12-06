Гашение почтового блока к 20-летию подписания Договора о создании СГ состоялось в Минске

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония памятного гашения государственных знаков почтовой оплаты Беларуси почтового блока и конверта "Первый день", выпуск которых приурочен к 20-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства, состоялась сегодня в представительстве Постоянного комитета Союзного государства в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства Виктор Сиренко, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, первый заместитель министра связи и информатизации Сергей Нестерович

Почтовый проект разработан специалистами РУП "Белпочта" в сотрудничестве с Постоянным комитетом Союзного государства.

"Это очень интересная художественная миниатюра, которая займет достойное место в коллекции любого филателиста", - сказал первый заместитель министра связи и информатизации Сергей Нестерович. Он отметил знаковый характер церемонии памятного гашения почтового блока: "Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года. И мы старались успеть провести гашение в преддверии такой знаменательной даты".

Сергей Нестерович

"Возможно, в мировой истории 20 лет - это не срок, но в истории развития двух государств это, конечно, возраст, когда приходят к каким-то серьезным решениям. И мы ждем принятия этих решений", - добавил заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства Виктор Сиренко.

Виктор Сиренко

Автором дизайна почтового блока выступила Елена Медведь. Блок печатался в Бобруйской укрупненной типографии им.А.Т.Непогодина. Тираж - 20 тыс. Номинал марки "Р" соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно. При изготовлении блока использована технология термического тиснения матовой фольгой золотистого цвета.-0-

Фото Рамиля Насибулина, Олега Фойницкого