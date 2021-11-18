Гаспарян об агрессивных действиях польских силовиков на границе: это полный беспредел

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский журналист, историк, писатель Армен Гаспарян, комментируя в эфире телеканала "Беларусь 1" агрессивные действия польских силовиков на границе, отметил, что это полный беспредел, сообщает БЕЛТА.

"Как можно относиться к людям, которые в ноябре, когда на дворе прохладно, назовем это так, и люди ночуют на земле, обливают их водой из водометов? Как к этому вообще может относиться любой человек? Я, мягко говоря, нахожусь в шоке от этого, - сказал Армен Гаспарян. - После этого приходит новость о том, что поляки против этих мигрантов применили какие-то уже химические средства. Это же полный вообще беспредел какой-то творится. Даже не пахнет никакой демократией".

По словам российского журналиста, Беларусь, в свою очередь, делает все возможное для беженцев. "Беларусь их приютила. Беларусь все делает от себя зависящее", - добавил он.-0-