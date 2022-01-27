Гаспарян: процесс конституционной реформы свидетельствует о доверии белорусов власти

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс конституционной реформы свидетельствует о доверии белорусского общества власти. Такое мнение высказал российский общественный деятель и публицист Армен Гаспарян в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Армен Гаспарян заявил, что обсуждение изменений Конституции в Беларуси было действительно всенародным, эта тема вызывает у общества большой интерес и массу дискуссий. В этом он убедился благодаря общению с белорусскими гражданами, представляющими различные слои общества.

"Что никак не может понять оппозиция: сам по себе этот процесс разработки и внесения поправок - это ведь в определенном смысле тот кредит доверия власти, который дало общество", - отметил историк.

Публицист предположил, что за внесение поправок проголосуют около 83-84% принявших участие в референдуме.-0-

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