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21 февраля 2022, 15:29

Гаспарян: проверка сил реагирования СГ продлена, потому что Беларусь и РФ возглавляют настоящие политики

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решение о продолжении проверки сил реагирования Союзного государства принято потому, что Беларусь и Россию возглавляют настоящие политики. Об этом завил российский политолог Армен Гаспарян сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой на тему "Союзная решимость - 2022": итоги совместного учения, укрепление безопасности России и Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

 

"Сколько различных учений проводилось в рамках Союзного государства за последние, скажем, лет 6-7, столько же раз была могучая истерика (на Западе. - Прим. БЕЛТА), - напомнил Армен Гаспарян. - Менялось просто ее направление: обычно бушевали прибалты, которые каждый день ждут, когда же наконец можно будет с цветами встречать освободителей, а теперь это делает Украина и вечно растревоженный улей вот этого дома престарелых политбюро Байдена, если там уже начали говорит о том, что мы составляем какие-то списки, кого расстреливать".

"Почему учения продлились? Потому что и Российскую Федерацию, и Республику Беларусь возглавляют политики. Это такая уже ушедшая натура, судя по политическим проходимцам в виде того же канцлера Германии Шольца. России и Беларуси с этой точки зрения повезло, поэтому политические руководители видят те угрозы и риски, которые существуют сегодня. Соответственно необходимо до конца, что называется, проработать определенные механизмы противодействия", - сказал политолог.-0-

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