Гаспарян: во время мирных протестов оружие на улицах не раздается

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время мирных протестов оружие на улицах не раздается, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" российский журналист, историк, писатель Армен Гаспарян, комментируя ситуацию в Казахстане, сообщает БЕЛТА.

Массовые беспорядки в Казахстане не имеют ничего общего с экономическими митингами. "Послушайте, мирные протесты не убивают полицейских, не берут в заложники больных в больницах, не громят телеканалы, не грабят магазины и не ведут бои в аэропорту. Когда мирные протесты - оружие на улицах не раздается. Если кто-то еще до конца не понимает, то посмотрите фотографии жертв этих мирных протестов", - сказал Армен Гаспарян.

По словам российского журналиста, Беларусь в 2020 году ощутила на себе такое же деструктивное влияние стран Запада. "И белорусы могут подсказать Казахстану, как модернизировать СМИ, силовой блок, какая работа должна быть в области социальной рекламы. Поэтому пускай обращаются - это будет для них полезно", - отметил он.-0-

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