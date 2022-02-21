Гаспарян: Запад введет санкции, даже если вместо учений Беларусь и Россия проведут симпозиум мультипликаторов

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Запад введет санкции, даже если вместо учений Беларусь и Россия проведут симпозиум мультипликаторов. Такое мнение высказал российский политолог Армен Гаспарян сегодня во время видеомоста между Минском и Москвой на тему: "Союзная решимость - 2022": итоги совместного учения, укрепление безопасности России и Беларуси", - передает корреспондент БЕЛТА.

"Санкции в любом случае последуют, даже если мы вместо учений "Союзная решимость - 2022" проведем, скажем, симпозиум мультипликаторов, - отметил Армен Гаспарян. - Нам надо просто воспользоваться этой возможностью, проверить силы реагирования, познакомить белорусских военных с новейшими образцами вооружений. Ну и (сейчас я сыронизирую), в конце концов, изучить уже наконец-то глубину полесских топей, откуда мы будем атаковать 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го и далее по списку февраля".

Эксперт подчеркнул: учения проводятся для отработки военными их навыков. "Практика абсолютно нормальная: учения, собственно говоря, для того и существуют, чтобы люди отработали полученные в теории навыки, - отметил он. - Не нужно искать в этом никакого двойного дна, потому что учения широко анонсировались, все об этом прекрасным образом знали. И если у людей проблемы с получением информации, то им нужно просто в одностороннем порядке перестать смотреть телеканал СNN, а читать правильные СМИ".

Армен Гаспарян констатировал, что происходящая вокруг Украины истерия, в том числе и по поводу белорусско-российских учений, уже наносит ежемесячный урон экономике этой страны в размере порядка $3 млрд. "Поэтому можете продолжать и дальше истерить, Россия и Беларусь по отдельности и в рамках Союзного государства будут делать то, что они считают нужным. Вот в этом, собственно говоря, и заключается суверенитет", - резюмировал он.-0-