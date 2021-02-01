Газета "Зорька" выступает в качестве открытой площадки для обмена мнениями и опытом - главред

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газета "Зорька" выступает в качестве открытой площадки для обмена мнениями и опытом. Об этом рассказала сегодня журналистам главный редактор издания Александра Джежора, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республиканская газета для детей и подростков "Зорька" с момента своего основания выступает в качестве открытой площадки для обмена мнениями, опытом, наработками для педагогов и юнкоров. В редакционном творческом процессе активно задействованы три возрастные группы юных корреспондентов: ученики 1-4-х, 5-8-х и 9-11-х классов. У нас созданы пресс-центры и корпункты, которые действуют в областных и районных центрах, - рассказала Александра Джежора. - Газета старается держать руку на пульсе времени. "Зорька" объединяет людей из разных стран по различным направлениям работы".

По словам главреда, в конце 2020 года был обновлен официальный сайт издания, пользователям стала доступна удобная мобильная версия, которая оптимизируется под любой гаджет. Кроме того, в перспективе здесь появится методическая копилка для преподавателей. В специальной рубрике-вкладке педагоги смогут обмениваться своим опытом с коллегами, делиться исследованиями и наработками. "Если говорить о печатной версии газеты, то здесь представлено более 100 тематических рубрик и клубов. Среди них такие программы, как "Олимпия", "Моя семья", "Зонтик добра", "Родничок". Кроме того, на страницах издания размещены QR-коды, которые позволяют читателям знакомиться с материалами на официальном сайте, а также в соцсетях. Таким образом, задействованы практически все возможные пути общения с ребятами. Любой ребенок, у которого есть увлечения и интересы, обязательно найдет группу единомышленников и сможет раскрыть свой творческий потенциал".

"Для того чтобы была положительная ответная реакция от аудитории, взрослые, которые работают в "Зорьке", должны уметь слышать и слушать то, что говорят дети. У нас 100 рубрик. Каждая тема подсказана ребенком. Постоянные читатели помогают нам найти поводы для новых разговоров с нашими детьми", - отметила заведующая отделом газеты, ведущая рубрик "Кувыркляндия", "От пяток до макушки" Ольга Пархута-Хомякова.

Газета сотрудничает с Национальным детским образовательно-оздоровительным центром "Зубренок". Как рассказал методист, руководитель медиа-команды учреждения Александр Подберезский, ежегодно для детей, которые видят себя в будущем в журналистской профессии, организуются профильные смены "Перспектива". "Задача медиа-команды заключается в том, чтобы помочь ребятам в процессе отдыха и обучения освоить навыки в сфере журналистики, а также освещать жизнь центра. Они занимаются фото- и видеосъемкой, пишут материалы, создают телесюжеты и радиовыпуски. Для этого есть все необходимое оборудование", - пояснил он.

"Зорька" - белорусская республиканская еженедельная детская газета, первый номер которой вышел 4 января 1945 года. Изначально газета называлась "Пионер Белорусии", а с 6 марта 1945 года она стала "Зорькой". При издании действуют очная и заочная школы юнкоров. Ребята по-прежнему участвуют в создании газеты.-0-