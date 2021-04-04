Газманов: "Славянский базар" - один из лучших фестивалей в мире

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский эстрадный певец Олег Газманов считает Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" одним из лучших фестивалей в мире. Об этом он заявил в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Я считаю, что "Славянский базар" - это один из лучших фестивалей в мире. Сама площадка "Славянского базара" такая классная", - сказал Олег Газманов. Российский певец отметил, что даже с самого заднего ряда зрителю прекрасно видно сцену и артиста.

Говоря о призывах к исполнителям не приезжать на фестиваль в Витебск, которые поступают якобы от белорусов, Олег Газманов заметил, что "как правило, поток хейта не показывает, сколько реально людей против того, чтобы я приехал". "Работают боты, работает целая армия. Причем в основном из-за границы", - сказал он.

"Меня хейтом не испугаешь, это уж точно", - заключил он.-0-