13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Газоснабжающие организации провели техобслуживание у почти 637 тыс. потребителей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции ведущий инженер ГПО "Белтопгаз" Елена Абабурко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основная задача газоснабжающих организаций - бесперебойное и безаварийное снабжение потребителей природным и сжиженным газом, поэтому наши работники активно участвуют в подготовке к отопительному сезону. В качестве профилактических мероприятий по поддержанию в исправном состоянии газоиспользующего оборудования и газопроводов разработана система технического обслуживания. Этот вид услуг может оказывать потребителю как газоснабжающая организация, так и сервисные центры", - сказала Елена Абабурко.

На обслуживании у газоснабжающих организаций в целом по республике находится 218 тыс. единиц газовых проточных водонагревателей, 765 тыс. единиц отопительных газовых котлов. "За девять месяцев этого года газоснабжающие организации провели техническое обслуживание у почти 637 тыс. потребителей, что составило 93% от запланированного объема", - отметила она.

По словам инженера, процент выполнения этих работ напрямую связан с предоставлением потребителями доступа для проведения техобслуживания. "С людьми проводится активная работа, чтобы они не проявляли беспечности. Непроведение техобслуживания может привести к происшествиям, выходу из строя газоиспользующего оборудования", - обратила внимание специалист.

Кроме проверки состояния газового оборудования, необходимо также вовремя проверять техническое состояние дымовых и вентиляционных каналов. "По информации от эксплуатирующих организаций, было отключено 3153 единицы газового оборудования из-за неисправности дымовых и вентиляционных каналов или отсутствия акта проверки их технического состояния. Это составило 22% от общего числа отключенного оборудования", - рассказала Елена Абабурко.

При проведении работ по техобслуживанию зачастую работникам приходится отключать газоиспользующее оборудование с истекшим сроком эксплуатации. "Мы обращаем внимание потребителей на необходимость своевременной замены либо проведение диагностики оборудования, чтобы заранее позаботиться о комфорте и здоровье, не остаться без средств к приготовлению пищи и отоплению", - констатировала она.

Всего в 2021 году заменено 130 тыс. единиц газоиспользующего оборудования. "Для безопасности эксплуатации газового оборудования необходимо своевременно проводить его техническое обслуживание, диагностику, замену, проверку дымовых и вентиляционных каналов, использовать средства контроля концентрации метана и угарного газа для помещений, где установлено отопительное и водогрейное оборудование", - подытожила Елена Абабурко.-0-