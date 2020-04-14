Где этой весной покупать комбайны и тракторы?

Пришла весна, на полях страны шумят тракторы — сев ранних зерновых в активной фазе. Благоприятные погодные условия в этом году позволили приступить к работам чуть раньше обычного, в некоторых южных регионах стартовый этап закладки будущего урожая уже завершен. И теперь аграриям остается надеяться, что и дальше обойдется без температурных сюрпризов. А во всем остальном можно смело положиться на ООО "Технодвор" — официального дилера компании "Ростсельмаш" в Беларуси. Сейчас объясним почему.

Пока границы открыты

Ситуация в мире, вызванная распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и резким скачком цен на иностранную валюту, меняется буквально каждый день, приходится думать на несколько шагов вперед.

— Когда одни договоры на поставку техники, заключенные ранее, аннулируются, по другим пересматриваются ценовые позиции, третьи испытывают сложности с реализацией договоренностей, комбайны и тракторы "Ростсельмаша" — это по-прежнему доступный и привлекательный вариант для хозяйств нашей страны. Ведь границы с Россией для грузоперевозок все еще открыты, а стоимость продукции компании привязана исключительно к российскому рублю. Работа на "Ростсельмаше" идет в привычном режиме, техника есть, мы готовы к поставкам, — подтвердили в ООО "Технодвор". - Грузовое сообщение с Россией открыто, можем отправлять как технику, так и комплектующие.

В пятерке сильнейших

Сегодня "Ростсельмаш" — один из пяти крупнейших мировых производителей сельскохозяйственной техники. В его составе 13 предприятий, которые расположены на 10 производственных площадках четырех стран. В продуктовой линейке — свыше 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

В целом на долю компании приходится 17% мирового рынка сельхозтехники и 65% рынка производства сельхозтехники России и СНГ. Ее продукция востребована в Европе, США, Канаде и других государствах.

Медаль за инновацию и место в Forbes

Впервые в российском машиностроении! Свое заслуженное серебро "Ростсельмаш" получил на престижной выставке в Ганновере за инновационные разработки. Движение в этом направлении — один из трендов компании, которая уделяет большое внимание роботизации, автоматизации и интеллектуализации агромашин.

Упорный труд, непрерывное развитие и совершенствование также позволили предприятию занять место в престижном рейтинге Forbes ("Форбс") топ-200. "Ростсельмаш" как динамично развивающаяся компания среди всех машиностроителей страны является в нем единственным представителем сельскохозяйственного машиностроения.

Топовые модели техники

Зерноуборочный комбайн RSM-161

С конвейеров "Ростсельмаша" сходит современный высококачественный продукт. Но кое-что хочется отметить особо. Например, роторный Torum 785 и барабанный шестиклавишный RSM 161 — зерноуборочные комбайны, уже заслужившие любовь и признание российских земледельцев. По производительности они превосходят зарубежные аналоги, давая им фору по стоимости — в этом фермеры страны-соседки убедились на собственном опыте.

Зерноуборочный комбайн Torum 785

Полного доверия и признания среди тружеников сельхозугодий добились и тракторы на шарнирно-сочлененной раме RSM 2375 и RSM 3535. Это линейка локализованных в Российской Федерации канадских тракторов Buhler Versatile ("Бюллер Версатайл") с мощностью от 340 до 620 л.с.

Трактор RSM 2375

Отдельного внимания заслуживают высокопроизводительный кормоуборочныйкомбайн F 2650 и универсальная самоходная косилка KSU-1. Технику "Ростсельмаша" уже можно увидеть в работе на полях Беларуси.

Кормоуборочный комбайн F 2650

Косилка самоходная универсальная KSU -1

Техника "Ростсельмаша" от компании "Технодвор" — это…

Качество и надежность. ООО "Технодвор" — единственный авторизированный на территории Беларуси дилерский центр компании "Ростсельмаш". Он обеспечивает не только реализацию техники и запчастей, но и берет на себя этап предпродажной подготовки и полное сервисное обслуживание. Поломались? "Технодвор" починит в течение 24 часов!

Быстрая доставка. Всего 2 недели — и нужная вам техника готова выходить на поля. К слову, с комплектующими также никаких проблем не будет.

Стабильная и адекватная стоимость. Техника "Ростсельмаша" выгодно выделяется своими ценами. Так как удельный вес российского рубля в корзине иностранных валют во внешнеторговом обороте нашей страны находится в пределах 50%, то и курсовых колебаний можно не опасаться.

Льготные условия. Важно, что техника производства "Ростсельмаша" попадает под специальный указ "О финансировании закупки современной техники и оборудования". Значит, приобрести ее можно на особых льготных условиях согласно предложению "Промагролизинга".

— Несмотря на сложную ситуацию во всем мире, мы по-прежнему открыты к сотрудничеству. Наши клиенты не столкнутся со срывом сроков поставок, а на договорах не скажется плавающий курс валют, — подытожили в ООО "Технодвор".

Приобретите технику "Ростсельмаша" до 1 мая 2020 года и получите 1000 литров дизельного топлива в подарок!

Республика Беларусь, Минский район,д. Большой Тростенец, ул. Центральная, 43

+375 29 700−40−98 info@technodvor.com

ООО "Технодвор"УНП 192438184

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