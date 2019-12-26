Где родился, там и пригодился: новая реальность, которую строит "Дана Холдингз"

В огоньках новогодних украшений Минск особенно красив. Но и выключенные днем гирлянды образ европейского города не портят – возводятся современные дома и целые жилые комплексы, центральный проспект забит новенькими иномарками, сияют витрины модных магазинов, а в многочисленных кафе по вечерам нет свободных мест… Антураж вполне европейский. Но можно ли в этом городе и зарабатывать так же, как в Европе?

Можно! Молодые люди, которые своим трудом и своими стремлениями определяют сегодняшнее лицо страны, – это не только "айтишники". Они работают в разных сферах – в тех компаниях, которые устремлены в завтрашний день и стремятся стать конкурентными не только на внутреннем рынке, но и на международных. Молодежь, которая очень тонко чувствует перспективы и готова на многое ради того, чтобы достичь большего, ищет приложение своим силам. И эти ребята готовы рассказать о том, что они делают, как зарабатывают и о чем мечтают.

Знакомьтесь – ведущий специалист отдела продаж компании "Дана Холдингз" Евгения Василенок. Молодая, красивая, уверенная в себе девушка. Заявляет, что родилась, живет, работает и будет трудиться и впредь в Республике Беларусь. Считает свою страну, находящуюся в центре Европы, стремительно развивающейся, в которой есть все перспективы для молодого поколения, чтобы успешно работать и хорошо зарабатывать.

Ведущий специалист отдела продаж компании "Дана Холдингз" Евгения Василенок

– У меня есть подруги, которые уехали за границу. Мы общаемся – кто-то живет в Германии, кто-то в Канаде. У меня тоже был не один шанс уехать – и в Евросоюз, и в Штаты, но я решила остаться. Ведь достойно зарабатывать есть возможность и в нашей стране. Я нашла свою нишу, в которой могу позволить себе тот же уровень жизни, что и подруги за границей. В чем смысл уезжать, если я могу достичь все здесь? Мои сверстники в ИТ-сфере в Минске зарабатывают в месяц несколько тысяч евро. А мои заработки превышают даже эти цифры – бывает до восьми тысяч евро в месяц! Конечно, все выплаты в рублях. Поэтому я убеждена – возможность для роста и развития в Беларуси есть, хотя, конечно, к этому нужно приложить усилия, старания и знания, – говорит Евгения.

Девушка считает, что целеустремленные молодые люди в возрасте до 30 лет в нашей стране вполне могут построить себе квартиру, приобрести новый автомобиль и достичь определенного уровня благосостояния.

– Я работаю с разными людьми, но в последнее время замечаю, что именно молодежь больше нацелена на успех и старается инвестировать в недвижимость. Именно они – наши самые активные клиенты, – подчеркивает Евгения.

К слову, хорошие заработки позволили девушке не только решить квартирный вопрос, но и заняться инвестициями.

– Я выбрала два объекта недвижимости – одну квартиру купила в жилом комплексе "Чайковский", вторую – в многофункциональном комплексе "Маяк Минска". "Чайковский" расположен в самом центре, там активный рост цен, и по сравнению с тем, на каких условиях я приобретала квартиру, сегодня там стоимость выросла в полтора – два раза.

Жилой комплекс "Чайковский"

А успех комплекса "Маяк Минска" был прогнозируемым – и сегодня моя квартира там смело оценивается в два раза дороже, чем я за нее заплатила! Ведь для недвижимости самое главное – это расположение и инфраструктура.

Комплекс "Маяк Минска"

Так что сейчас веду переговоры с родителями, чтобы они обратили внимание на комплекс "Парк Челюскинцев" – это наш следующий целевой бросок в плане инвестиций! – улыбается Евгения.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Менеджер отдела продаж "Дана Холдингз" Виктория Слонимская в компанию попала почти случайно.

– Закончив университет по специальности "переводчик", я искала работу. И услышала про компанию "Дана Холдингз". Начиналась моя карьера с позиции администратора, не так давно стала менеджером по продажам. Эта работа открыла для меня большие перспективы и обеспечила хороший доход. В октябре, например, мне удалось заработать в эквиваленте около пяти тысяч евро! – рассказывает Виктория.

Менеджер отдела продаж "Дана Холдингз" Виктория Слонимская

По ее словам, все новые сотрудники начинают работу на ресепшене – это навык общения с клиентами. Потом компания обеспечивает новичкам обучение – их учат правилам работы с документами, юридическим аспектам заключения договоров. И только после этого по решению руководства можно перейти на работу с покупателями недвижимости в качестве менеджера отдела продаж.

Клиентов, признается Виктория, много – людей привлекают условия: замечательные комплексы в отличных районах города, простой и понятный порядок расчета за квартиры. А успешная работа с покупателями приносит и ощутимый материальный результат.

Виктория Слонимская: "Людей привлекают условия: замечательные комплексы в отличных районах города, простой и понятный порядок расчета за квартиры"

– Мы учились на переводчиков, и многие из моих однокурсников уехали за границу, – рассказывает Виктория. – Когда мы встречаемся, я вижу, что мой уровень жизни уж точно не ниже, чем у них. Так зачем было уезжать – из своей страны, от своих родных? Для покупки своей первой квартиры рассматриваю комплекс "Минск Мир". Я недалеко живу, этот район мне роднее, но самое главное – комплекс очень перспективный. Аналогов ему нет ни в Минске, ни в целом в Беларуси!

Комплекс "Минск Мир"

Ведущий специалист по продажам "Дана Холдингз" Виктория Алексеева отмечает, что популярность компании создавалась годами успешной работы:

– Мы – самая известный застройщик на сегодняшний день. О нас очень много говорят. К нам идут, потому что мы лучшие. У нас реализовано очень много объектов, все это происходит на глазах у людей, поэтому нам доверяют!

Ведущий специалист по продажам "Дана Холдингз" Виктория Алексеева

По словам Виктории Алексеевой, в "Дана Холдингз" умеют располагать людей. Отдел продаж – словно комнаты большой и уютной квартиры с соответствующими интерьерами. Покупателям с самого первого шага предлагаются максимально комфортные условия. Выбирая на мягком диване с чашечкой чая или кофе свою собственную квартиру, человек чувствует себя уютно и непринужденно!

Виктория Алексеева: "О нас очень много говорят. К нам идут, потому что мы лучшие. У нас реализовано очень много объектов, все это происходит на глазах у людей, поэтому нам доверяют!"

Если быть профессионалом своего дела, результат ждать себя не заставит, убеждена Виктория. В том числе и в материальном плане:

– В месяц бывает шесть, семь, восемь тысяч евро – в зависимости от достигнутых показателей. Этот результат по зарплате настолько приятен, что ты можешь осуществить свои самые смелые мечты и построить квартиру в том жилом комплексе, который тебе нравится. Я, например, выбрала "Маяк Минска". У меня есть возможность путешествовать, видеть другие страны, сравнивать. И я считаю: то, что строит наша компания – это лучшее, что есть в Минске!

Комплекс "Маяк Минска"

В руководстве "Дана Холдингз" не скрывают: лучшие менеджеры зарабатывают в месяц на уровне пяти – восьми тысяч евро в эквиваленте. А что, собственно, скрывать, если заработки эти вполне официальные, с них государству уплачены все налоги, а результат определяется только продуктивностью работы?

Менеджеры компании "Дана Холдингз": "Вложения в недвижимость в нашей стране более привлекательны по доходности, чем даже банковские вклады"

Девушки-менеджеры рассказывают, что в новогодние дни поток клиентов особенно большой – и из Минска, и из регионов. Много иностранцев – они с удовольствием инвестируют в нашу недвижимость. Граждане из стран СНГ, Европы и США в последние годы активно вкладывают средства и в жилье, и в коммерческую недвижимость, потому что в Беларуси отмечается устойчивый прирост доходности в этом секторе. Иными словами, вложения в недвижимость в нашей стране более привлекательны по доходности, чем даже банковские вклады.

– Сейчас много клиентов интересуются комплексом "Парк Челюскинцев", – рассказывает Виктория Алексеева. – Он вырос прямо на глазах и что таить – он уникален. В Минске такой парк один, поэтому у многих мечта жить в этом месте. Это квартира мечты – просто открыв окно, услышать пение птиц и вдохнуть свежий воздух, находясь в самом центре столицы.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Нового жилья в этом месте строиться больше не будет, если кто-то хочет купить квартиру возле парка, времени осталось не так много – все дома мы в основном выстроили, и предложение по квартирам уменьшается с каждым днем. Откладывать в долгий ящик покупку не стоит. Жизнь возле парка – это мечта, к которой хочется стремиться!

Дома Комплекса "Парк Челюскинцев"

Жизнь возле парка – это мечта, к которой хочется стремиться!

К слову, именно сейчас в "Дана Холдингз" проходит праздничная новогодняя акция – предложены самые привлекательные условия по покупке квартир в комплексе "Парк Челюскинцев". Отдел продаж работает без праздников и выходных – приходите, менеджеры готовы проконсультировать и помочь сделать правильный выбор. Есть и привлекательные финансовые инструменты – рассрочка от застройщика, партнерские кредитные программы ведущих банков. А самое главное – индивидуальный подход к каждому клиенту!

Этот подход стал решающим для предпринимательницы Татьяны Богданович – бизнесвумен только что приобрела уже пятый объект коммерческой недвижимости в комплексе "Маяк Минска" – в торговом центре, который вскоре откроется в доме "Микеланджело" напротив Национальной библиотеки.

Татьяна Богданович

– Помещения с видом на библиотеку настолько красивые, что у меня на все из них есть арендаторы! Здесь же купила коммерческое помещение и моя дочь, которая живет в Вене, а инвестирует в недвижимость в Беларуси. Сейчас присматривают себе недвижимость и родственники из Америки. Их также интересует комплекс "Минск Мир". Торжественное открытие нашего торгового комплекса намечается на 7-е марта, и здесь будет с самого начала множество бутиков, кафе, объектов сферы услуг и несколько банковских отделений.

Торговый центр в доме "Микеланджело" напротив Национальной библиотеки

Татьяна рассказывает, что только что вернулась из Японии. Профессиональный интерес заставил ее сравнить привлекательность инвестиционных условий этой страны с Беларусью, и наша страна в этом отношении выигрывает безоговорочно. Когда цена квадратного метра земли в Гиндза – самом ярком торговом и коммерческом районе Токио – достигает миллиона долларов, покупка там недвижимости становится достоянием лишь самых богатых.

Тем интереснее, что японский бизнес очень заинтересовался Беларусью – в этой стране слышали, что проектировать новый уникальный детский сад их земляк, знаменитый архитектор Такахару Тезука собрался в Минске, в комплексе "Парк Челюскинцев"! В том самом, где новогодняя акция предлагает лучшие условия по покупке квартир и коммерческой недвижимости.

И это, согласитесь, – наш новый уровень!

…А в офисе продаж "Дана Холдингз" на Мстиславца, 9 сегодня очередной рабочий день – выходных и праздников здесь не бывает. Работать в таком ритме, конечно же, сложно. Но и результат очевиден – именно так создается новый образ города, новый уровень комфорта жизни для людей, новый виток для развития бизнеса. И новые возможности и перспективы для тех, кто свою собственную судьбу неразрывно связывает с будущим своей страны.

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