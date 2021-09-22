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22 сентября 2021, 19:17

Где школьников кормят перепелиными яйцами, филе индейки и шашлыками?

Шашлычок на шпажках, филе с ананасом, куриные биточки, перепелиные яйца - это меню не ресторана, а обычной школьной столовой. Узнали, как специалисты подбирают блюда на завтраки, обеды и полдники, что хотели бы поесть сами учащиеся и что нового приготовят шеф-повара в этом году.

Без суши, но с шашлыком

В Минске за организацию завтраков, обедов и полдников отвечает столичный комбинат школьного питания. Директор предприятия Надежда Лукашевич рассказала, что нового появилось в меню с 1 сентября.

- В качестве изучения спроса ввели на завтрак детям перепелиные яйца и уже получили обратную связь: ребятам нравится! Предлагаем такие классические блюда, как шашлычок "Школьный", некоторые варианты котлет, которые очень хвалят ученики. Пересмотрели салаты, добавили несколько новых рецептов. Планируем внедрять блюда из филе индейки. Уже отработали определенные рецепты, думаем, детям очень понравятся. Все без исключения блюда готовим на рапсовом масле отечественного производства. Оно вкусное и полезное, - отмечает руководитель. - Теперь школьное меню будет обновляться каждую четверть.

Оценить новинки в столовых нам помогут сами дети. Вместе с Надеждой Владимировной отправляемся в ГУО "Средняя школа №164 г. Минска", ученики которой уже успели опробовать все из меню.

- Как вам школьные обеды? Все вкусно? - интересуемся у выходящей из школы компании подростков.

- Да, очень. Самый любимый у меня плов. Даже мама так вкусно его не готовит, - отвечает семиклассница Александра.

- А я обожаю школьные котлеты и пюре! - высказывает свое предпочтение 10-классник Алексей. - Ну и всегда приятно получить в дополнение к обеду вафельку или яблоко.

- Что бы еще хотели видеть в меню?

- Суши и пиццу, - улыбаются ребята.

Вопрос, возможно ли включить в рацион суши, задаем заведующему производством школьной столовой Алесе Севериновой.

- Ни в коем случае! Такой продукт не отвечает требованиям детского меню, - поясняет она.

Что у школьника в тарелке?

Питание в школе организовано согласно утвержденному директором графику: завтрак, второй завтрак, обед и полдник. Зависит это от продолжительности времени, которое дети проводят в учебном учреждении. Главное правило - перерывы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.

Питание у детей в 1-4 и 5-11 классах отличается. Младшие школьники, которые остаются на продленку, получают 3-разовое питание, в том числе обед с супом. Ученикам 5-11 классов предоставляется на выбор второй завтрак или обед. К тому же школьные рационы отличаются по калорийности: у детей старшего возраста она выше, соответственно, и порции больше.

- В нашем меню идет упор на здоровое питание. Мы используем щадящие способы приготовления, много сезонных овощей и фруктов. Стараемся, чтобы еда была разнообразной и нравилась ребятам. Например, филе птицы "Вкусное" запекаем под сырно-метанной "шапочкой". Полюбился ребятам шашлычок "Школьный" на шпажках, куриное филе "Смак", напоминающее по вкусу наггетсы, - перечисляет блюда шеф-повар.

За разработку новых блюд отвечают технологи комбината школьного питания. По словам инженера-технолога Ларисы Ромашкевич, если после обеда ребята возвращают на кухню пустые тарелки, значит, специалисты со своей задачей справились. Для этого в учреждениях образования проводят анкетирование, в процессе учебного года изучают вкусовые предпочтения школьников.

- В этом учебном году, пожалуй, самая экзотическая новинка - филе птицы, запеченное с ананасом. Ввели в меню куриные биточки "Нежные" - одно только название говорит о том, что они буквально тают во рту. Разработали новый салат "Рамонак": смиксовали свежий огурец с кукурузой и вареным яйцом. Ребята оценили его на ура! - говорит Лариса Анатольевна.

Разрабатывают специалисты не только рецепты, но придумывают такие названия блюдам, чтобы школьнику захотелось их попробовать. Только посмотрите: котлета "Отличник", биточки "Школьник", филе "Смак", бифштекс "Дуэт", салаты "Вкусный", "Мозаика".

"Хочу котлету, как в столовой!"

У комбината в Instagram есть своя страничка, где можно найти рецепты разных блюд из школьной столовой. Каждую среду там публикуют новые. Так что родители могут приготовить дома те же биточки или филе, а дети после сравнят, у кого вкуснее: у мамы или школьного повара.

- Дети просят родителей узнать у нас рецепт любимого блюда из школьной столовой. Недавно мама одного из школьников интересовалась, как мы готовим котлету "Домашняя". Говорит, мол, дома совсем их не ест, только школьную нахваливает, - улыбается Алеся Владимировна. - На самом деле секрета здесь нет: просто готовим с душой, как для своей семьи.

Еще одно место, где всегда можно подкрепиться, - это школьный буфет. В нем можно купить все, что есть сегодня в меню. А еще предлагается разнообразная выпечка, пицца и сосиски в тесте для вкусного и быстрого перекуса на переменке.

- Ни чипсов, ни газировки нет в школьном буфете. Из сладостей - зефир, мармелад, шоколад. Есть соки, свежая выпечка. Правда, действует ограничение: ту же пиццу или сосиску в тесте реализуем только по вторникам и четвергам. Мы же за здоровое питание! - говорит заведующая производством. - Куда лучше съесть яблоко, грушу, банан или мандарин.

Сколько стоит обед в школьной столовой

Завтрак: для школьников 1-4 классов и всех учащихся любого возраста, получающих двух- и трехразовое питание, -

Br1,71.

Второй завтрак: для детей 11-13 лет - Br2,55, 14-17 - Br2,68.

Обед: для детей 6-10 лет - Br1,75, 11-13 - Br2,55, 14-17 - Br2,68.

Полдник: 6-10 лет - Br0,87, 11-13 - Br0,95, 14-17 - Br0,93.

Каждый день школьники должны есть мясо и рыбу, сливочное масло, овощи и фрукты, а также пить молоко. Важна регулярность питания, перерывы между приемами пищи не должны превышать четырех часов.

Не новое, а безопасное!

В школах Узденщины детей кормят по составленному двухнедельному меню. По словам инженера-технолога ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Узденского района" Натальи Черноус, при разработке меню учитывают сезонность, а также вкусовые предпочтения учащихся.

- Главный акцент программы здорового питания ставим на его безопасность. В городе у нас 1650 школьников, в районе - 2570.

В каждом учреждении образования разработана программа производственного контроля. Регламентированы все без исключения шаги: от доставки продукции, ее приготовления до бракеражной комиссии, контролирующей качество готовых блюд, - отмечает специалист. Рацион школьников пересматривается по сезону. Например, с декабря будет введено меню зимне-осеннего периода. Принципиально новых блюд не появится, но Наталья Викентьевна уверяет: питание и так очень разнообразное.

- Упор делаем на овощи и фрукты. В меню много салатов. Безусловно, отслеживаем предпочтения ребят. Меню для всех учреждений образования у нас единое. Но если в какой-то одной школе большая часть учеников предпочитает, например, не рыбу, а рыбные котлеты, конечно, мы предоставим им возможность приготовить это блюдо, - говорит инженер-технолог. - Готовим и запеченную рыбу с овощами, и рубленые котлеты, тефтели, биточки, зразы… На гарнир школьники очень любят пюре. Оно может быть в классическом варианте, а можем добавить туда морковь.

Марина ВАЛАХ,

фото Павел ОРЛОВСКИЙ,

газета "7 Дней".-0-

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