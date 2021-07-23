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23 июля 2021, 14:17

Где в Беларуси санэпидслужба не советует купаться

Фото из архива
Фото из архива

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На ближайшие выходные синоптики прогнозируют все еще по-летнему теплую погоду, благоприятную для отдыха на природе, у водоема. Между тем далеко не на всех реках и озерах Беларуси сейчас можно купаться. Список мест, где этого делать пока нельзя, опубликован на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

С 16 по 22 июля специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 337 зон рекреации. Отобраны для исследований 903 пробы воды. Из них не соответствовали гигиеническим нормативам 64 пробы по микробиологическим и 22 - по санитарно-химическим показателям.

В связи с этим ограничено купание для детей в нескольких зонах отдыха Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской областей и столицы.

В Брестской области это пруд на пересечении ул.Парковой и ул.Озерной в городе Микашевичи Лунинецкого района.

В Гомельской: в областном центре - пляжи "Каскад-1" и "Каскад-2" по ул.П.Бровки (со стороны ул.Каменщикова и ул.Свиридова), "Центральный", "Новобелицкий", "Прудковский", "Волотовской", "Западный"; в Рогачеве - центральный городской пляж на реке Днепр; в Рогачевском районе - зоны отдыха на озерах Комарино и Святое (в районе деревни Стреньки).

В Гродненской области - лесопарковая территория "Урочище Лососна" с пляжем в Гродно; место массового отдыха на реке Неман в базе отдыха "Привал" Гродненского района.

В Минской области - зона отдыха на водохранилище Петровичское вблизи деревни Заречье в Смолевичском районе.

В Минске - пляж №8 Заславского водохранилища.

Также приостановлено купание детей и взрослых, но при этом можно заниматься водными видами спорта:

в Гомельской области - на городском пляже Жлобина на реке Днепр в парке культуры и отдыха "Приднепровский"; на пляже на водоеме в деревне Александровка Жлобинского района;

в Гродненской - на двух прудах в Слониме (в 356 м от автозаправочной станции №32 по ул.Багратиона и в 235 м от автозаправочной станции №47 по пр.Независимости);

в Минской - в зоне отдыха на озере Материнское в Пуховичском районе.

Полностью запрещено купание детей и взрослых, а также занятия видами водного спорта:

в Гомельской области - в городском пруду Калинковичей; зоне отдыха на водохранилище Бобруйковское в деревне Бобруйки Ельского района;

в Гродно - в зоне отдыха на озере Юбилейное;

в Минской области - на пляжных зонах водоемов в деревне Саковичи и агрогородке Гоцк Солигорского района; на пляже в Любани; в зоне отдыха на реке Случь в районе 11 городка по ул.Социалистической Слуцка; в зоне отдыха на водохранилище Рудня в одноименной деревне Слуцкого района; на городском пляже на реке Титовка в Марьиной Горке; на озере Михайловское Пуховичского района;

в Могилевской: в областном центре - на пляже Гребеневского водохранилища, городском пляже реки Днепр, пляже Печерского водохранилища; в Могилевском районе - на пляже на реке Днепр в деревне Полыковичи, пляже Вильчицкого водохранилища в деревне Вильчицы; в Бобруйске - на пляже № 1 "Центральный", пляже № 2 в микрорайоне №6, пляже ДУП "Санаторий им.Ленина", пляже санатория "Шинник"; в Чаусах - на пляже на реке Бася по ул.Верхнеяловская; в Кличеве - в зоне отдыха на реке Ольса по ул.Кривоноса.-0-

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