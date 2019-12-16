Где в Минске посмотреть на новогоднюю открытку в дополненной реальности

Несколько месяцев назад в Минске появился памятник белорусскому айтишнику в дополненной реальности. В канун Нового года авторы проекта из hoster.by решили технологично поздравить жителей IT-страны и превратили памятник в необычную виртуальную открытку.

Увидеть результат можно на пешеходной части Комсомольской улицы. Для этого понадобится смартфон и последняя версия приложения Minsk Monument AR, которая есть в App Store и Google Play.

Авторы не раскрывают всех деталей и приглашают посмотреть на обновленный арт-объект своими глазами. Известно лишь, что новогодняя версия получила множество динамичных элементов, полностью изменилась озвучка.

"Обновленная инсталляция — это наше послание не только коллегам, которые работают в IT-индустрии и делают Беларусь известной за рубежом. Мы хотели искреннее и нескучно поздравить всех минчан и тех, кто решил провести новогодние праздники в нашем городе", — комментирует PR-директор hoster.by Ольга Кузеева.

"На открытии много шутили, что мы сделали первый в мире антивандальный памятник, — продолжает Ольга. — Его прелесть в том, что можно бесконечно модифицировать его и называть это апгрейдом, а не вандализмом. Думаю, ближе к весне виртуального админа могут снова ждать перемены".

Приложение Minsk Monument AR установили уже более 6000 раз, и оно несколько недель держалось в топ-3 App Store в категории "Развлечения".

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