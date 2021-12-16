Гедич: беженцам в ТЛЦ роздано свыше 160 т помощи

16 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцам в ТЛЦ выдано свыше 160 т гуманитарной помощи, в том числе продуктов и теплых вещей. Об этом сегодня журналистам сообщил член Совета Республики Игорь Гедич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 39-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. В пункте размещения беженцев в ТЛЦ у границы находятся около 800 человек, из которых около 40% - женщины и дети.

"Атмосфера здесь на протяжении уже многих дней рабочая. Все службы, которые обеспечивают охрану, безопасность, питание людей, работают в штатном режиме. Ежедневно над обеспечением людей работают около 50 человек в режиме 24/7", - отметил Игорь Гедич. Он подчеркнул, что продолжается выдача людям горячего питания, продуктовых наборов, необходимых вещей.

"Сейчас точечно выполняем пожелания беженцев, которые обращаются к Красному Кресту. Вчера, например, выдавали адресно теплую обувь, пустышки для детей. Всего за все время беженцам роздано около 162 т гуманитарной помощи. Это не только продукты питания, но и порядка 5 тыс. одеял, около 2 тыс. пар обуви и другие необходимые вещи", - рассказал Игорь Гедич.

Организовано круглосуточное дежурство медиков. За сутки за консультативной помощью обратились около 80 беженцев. Сейчас в медучреждениях находятся 5 детей и 7 взрослых.

Продолжает работу и полевая баня. Сегодня в ней женский и детский день. Все необходимое для мытья для беженцев имеется в наличии.

Вчера в лагере работала миссия международной организации по миграции. Со слов ее представителей, около 120 человек из числа беженцев изъявили желание вернуться на родину.-0-

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