Гедич: беженцы в ТЛЦ продолжают жить надеждой на разрешение их ситуации

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы в ТЛЦ продолжают жить надеждой на положительное для них разрешение ситуации. Такое мнение журналистам высказал член Совета Республики Игорь Гедич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 43-й день для беженцев на границе. Они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре. Всего здесь около 600 человек, 40% из них - женщины и дети.

"Люди, которые здесь находятся, продолжают верить, что их чаяния будут удовлетворены. Они знают, что несколько немецких городов заявили о готовности принять беженцев. Люди продолжают жить этой надеждой", - отметил Игорь Гедич.

По его словам, выходные прошли без серьезных замечаний. Все службы работают слаженно, в штатном режиме. "Обеспечены беженцы всем необходимым. Всего за это время роздано около 168 т гуманитарной помощи. Сейчас на складах есть запас около 20 т продовольствия", - сказал Игорь Гедич.

Продолжается в ТЛЦ и постоянное дежурство медиков. За минувшие сутки за консультативной помощью к ним обратились около 100 человек. Шестеро беженцев - трое взрослых и трое детей - находятся на лечении в стационаре. Состояние их здоровья опасений не вызывает.

Также в кризисной комнате Красного Креста находятся трое беженок с новорожденными детьми. За ними и малышами организован медицинский уход.

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