Гедич: для беженцев в ТЛЦ заготовлено достаточно продуктов, пополняется и запас медикаментов

14 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для беженцев из ТЛЦ на складах заготовлено достаточно продуктов питания, пополняется и запас медикаментов. Об этом сегодня журналистам сообщил член Совета Республики Игорь Гедич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 37-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре. Общее количество беженцев - около 800 человек.

"Все службы работают в штатном режиме. Организовано горячее питание, выдача продуктовых набор. На складах создан двухнедельный запас продовольствия. Организовано и медицинское обеспечение. Продолжает дежурство бригада скорой помощи. Оперативно решаются вопросы с пополнением запаса необходимых медикаментов", - рассказал Игорь Гедич. Он отметил, что в сутки за консультативной и другой помощью к медикам обращаются до 100 человек. В перинатальном центре в Гродно находятся три мамы с новорожденными, также в одной из клиник областного центра находятся трое взрослых мужчин. Состояние всех стабильное и опасений не вызывает.

Немало в ТЛЦ и детей. Сегодня специалисты, в том числе опытные педагоги-психологи из Гродно, обученные оказывать помощь детям в кризисной ситуации, а также представители ЮНИСЕФ, изучают потребности детей в получении образовательных услуг. Детей и родителей просят заполнить специальные анкеты. "На основании исследования будет приниматься решение об организации здесь каких-либо образовательных моментов. Считаю, что детям необходимо такое внимание", - подчеркнул Игорь Гедич.-0-