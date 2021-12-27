Гедич: оказание помощи беженцам в ТЛЦ организовано в штатном режиме

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона продолжает оказывать помощь беженцам в ТЛЦ у границы, вся работа организована в штатном режиме. Об этом сегодня журналистам сообщил член Совета Республики Игорь Гедич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня для беженцев на границе идет 50-й день. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Здесь около 600 человек, немало среди них женщин и детей.

"Каких-то эксцессов, происшествий, требующих экстренных решений не зафиксировано. Все процессы проходят в штатном режиме. Мы выполняем поручения Президента. Он сказал, что этим людям необходимо помогать, необходимо о них заботиться. В обеспечении этих процессов сегодня задействованы около 40 человек и они хорошо выполняют свою работу", - отметил Игорь Гедич. Он обратил внимание, что за все время беженцам выдали около 190 т гуманитарной помощи. Это не только продукты питания, но и теплая одежда, обувь, средства гигиены, спальные принадлежности. Сейчас также в индивидуальном порядке выполняют и индивидуальные запросы людей.

В центре внимания также дети беженцев. "Сегодня уже второй день работает мобильный образовательный пункт. С детьми занимаются гродненские педагоги-психологи, а также волонтеры из числа беженцев. Все организационные вопросы отрегулированы. Начинается пятидневная обучающая неделя", - рассказал Игорь Гедич.

Продолжается и ежедневное дежурство в ТЛЦ медиков. За сутки за консультативной помощью к ним обратились около 50 человек. В стационарах города находятся 2 ребенка и трое взрослых беженцев.

Также рядом с ТЛЦ развернута полевая баня.-0-

Фото Леонида Щеглова