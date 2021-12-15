Гедич: в отличие от голословных европейских политиков белорусская сторона делает для беженцев все

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В отличие от голословных европейских политиков белорусская сторона делает для беженцев все возможное. Такое мнение сегодня журналистам высказал член Совета Республики Игорь Гедич, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня идет 38-й день нахождения беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Здесь около 800 человек, 40% из которых - женщины и дети.

"Вся работа организована в штатном режиме. Хочу отметить, что белорусская сторона делает все возможное для этих людей. В отличие от европейских чиновников, которые произносят много красивых слов, а реальных дел нет", - рассказал Игорь Гедич.

Беженцы обеспечены горячим питанием, необходимыми вещами, организована для них и полевая баня. Круглосуточно в ТЛЦ дежурят медики. В сутки фиксируется до 100 обращений за консультативной и другой помощью. В больницах Гродно продолжают находиться пятеро детей (трое из них новорожденные) и шестеро взрослых.

Также сегодня в ТЛЦ работают представители международной организации по миграции. Они мониторят ситуацию и намерены содействовать добровольному возвращению беженцев в родные страны. "Впрочем, люди шли сюда с определенными желаниями, поэтому они пока не теряют надежды добиться своей цели, оказаться в Европе", - отметил Игорь Гедич.-0-