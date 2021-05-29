Гендиректор "Белавиа": "васильки" останутся в небе, мы будем летать

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Васильки" останутся в небе, заявил на своей странице в Facebook генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец, сообщает БЕЛТА.

"До сих пор "Белавиа" получает "благодарности" от правительств Великобритании, Франции, Литвы, США и других. В прошлом году - за спасение их тысяч граждан, дипломатов, военных. Людей! Мы не обращали внимания на их национальности и паспорта. "Белавиа" получила тысячи благодарностей от этих людей, и нас это грело и греет, - отметил Игорь Чергинец. - "Белавиа" получила десятки благодарностей (без кавычек) от премьер-министров, министров иностранных дел, послов и так далее. Ныне покойный замминистра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко передавал мне слова благодарности руководства Госдепа США и посольства США в Минске ("мы не забудем никогда осуществленную эвакуацию американских граждан из Турции"). Эти слова повторялись, как мантра, в течение, по-моему, двух недель ежедневно".

Гендиректор отметил, что сейчас в компании почувствовали эту незабытую благодарность на себе. "Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против "Белавиа", которая никаким боком не имеет отношения к данному инциденту. Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашистской извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не "Белавиа", - подчеркнул он. - Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа", да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно".

Игорь Чергинец добавил: "А что "Белавиа"? Так вот. Не дождетесь. Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся! "Васильки" останутся в небе, мы будем летать!"-0-