Гендиректор НББ: люди продолжают читать книги, просто изменились форматы

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди продолжают читать книги, просто изменились форматы для чтения. Об этом заявила сегодня генеральный директор НББ Оксана Книжникова во время круглого стола "Современные белорусы - читающая нация", передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперты разных направлений, имеющие отношение к книгоиздательской деятельности, обсудили портрет современного читающего белоруса: что его интересует, а также предпочтения представителей разных социально-демографических групп и контингент современной библиотеки.

"Даже в библиотечной терминологии мы сейчас заменяем слово "читатель" на "пользователь". Помимо читательского билета, который получает посетитель НББ, он может пользоваться всеми ресурсами открытого доступа, которые находятся в библиотеке. В том числе и посещать выставочные галереи. Все-таки среда сильно видоизменилась. Положительно сказалось и строительство нового здания НББ, которое изначально было задумано как информационный социокультурный и социополитический центр. Это подчеркивает статусность, престиж библиотеки", - сказала Оксана Книжникова.

Кроме того, гендиректор подчеркнула, что библиотека уходит в виртуальную среду. Уже начато создание электронной библиотеки, существует виртуальный читальный зал. "Книги перестали быть единственным источником информации. Мы входим в цифровую среду и это объективный факт. Нужно это принимать. Хотя тут вопрос предпочтения. Лично я люблю бумажную книгу, однако электронные книги - это удобно", - заключила она.

"Один из трендов современности - цифровизация, которая проникла в сферу культуры. Плюс никто не останавливал локомотив массовой культуры. И педагоги говорят, что мы теряем читающего ребенка. Тем более что сейчас предлагается много некнижных альтернатив для досуга. Поэтому нас интересовало то, как белорусы реагируют на эту ситуацию, - прокомментировал результаты соцопроса заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Беларуси доктор социологических наук, профессор Дмитрий Безнюк. - Были опрошены более 900 человек, и результаты показали, что белорусы читают книги и, смею предположить, не собираются бросать это дело. Человек делает это ради удовольствия, что внушает оптимизм".

Исследование проводилось летом этого года. Выборка - 903 респондента в возрасте от 18 до 60 лет.

Дмитрий Безнюк также добавил, что хорошо просматриваются и предпочтения по жанрам. "Самой популярной является художественная литература. Достаточно быстро набирает обороты жанр нон-фикшн. Такие книги берут для повышения уровня образования. В наше время люди не ограничиваются одной профессией и это сподвигнет их на самообразование", - заключил замдиректора.

По итогам опроса стоит отметить интересный факт, что четверть белорусов (24,1%) читает ежедневно. Несколько раз в неделю - 25,8%. Если укрупнять эти показатели, то можно сказать, что ежемесячно чтением занимаются почти 70% белорусов.

Среди жанров, которые выбирает читатель, лидирует художественная литература - 69,9%. Научно-популярной литературе отдают предпочтение 27,7% белорусов. Учебно-образовательной - 20,6%. Духовно-нравственной - 18,6%. Научной - 16,1%. Фантастику читают чуть более 2% белорусов, а детективы - 1,6%. Причем 52,5% опрошенных отметили, что читают для самообразования, 49,6% - получают от этого удовольствие, для 25,1% - это хобби.-0-