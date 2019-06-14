Гендиректором "Белтелекома" стал Юрий Петрученя

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У "Белтелекома" появился новый генеральный директор, им стал Юрий Петрученя, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Сегодня министр связи и информатизации Константин Шульган представил нового руководителя коллективу. Министр отметил, что сегодня "Белтелеком" выполняет важные задачи, развивая широкий спектр современных услуг связи. Константин Шульган выразил уверенность, что большой опыт и высокий профессионализм позволят новому генеральному директору обеспечить дальнейшую успешную и стабильную работу предприятия.

Юрий Петрученя родился 12 апреля 1961 года в деревне Юшевичи Несвижского района Минской области. Окончил Московский институт связи (1989), Академию управления при Президенте (2001). Вся его профессиональная жизнь связана с отраслью - он прошел трудовой путь от электромонтера Молодечненского эксплуатационно-технического узла связи до директора минского филиала "Белтелекома". 14 июня назначен на должность гендиректора "Белтелекома".

РУП "Белтелеком" является крупнейшим оператором электросвязи в Беларуси, включает в себя 9 филиалов и 3 производства.-0-