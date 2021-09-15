Генеральное консульство Беларуси откроют в индийском городе Мумбаи

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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное консульство Беларуси будет открыто в индийском городе Мумбаи. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 сентября 2021 года №525, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Генконсульство будет открыто до 31 декабря 2021 года.
Министерству финансов необходимо будет профинансировать расходы на открытие и содержание Генерального консульства Беларуси в Мумбаи в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на данные цели.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.-0-